محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الواسطى. تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، في حضور كل من محافظ بني سويف ومدير الأمن، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات ورجال الدين"، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.