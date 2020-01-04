14 مارس.. الحكم دعوى في إلزام الحكومة بتنفيذ وثيقة مبادئ سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى تنفيذ بنود وثيقة سد النهضة، للحكم بجلسة 14 مارس المقبل.

طالبت الدعوى، إلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة في بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أُبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وأوضحت الدعوى، أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند ملء المياه.