في معرض الكتاب.. صدور "اختفاءات رجل المقابر" لعرفة محمد أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - تشارك المجموعة القصصية "اختفاءات رجل المقابر" للزميل الصحفي والقاص عرفة محمد أحمد، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ51، والمقرر انطلاقها 22 يناير الجاري.
مجموعة "اختفاءات رجل المقابر" صادرة عن دار "لمحة للنشر والتوزيع"، وتتكون من 12 قصة قصيرة عن شخصيات مختلفة وعوالم تمزج الواقع بالفنتازيا والخيال، ويعتمد الكاتب فيها على "الحكيّ".
والكاتب من مواليد 10 يونيو 1990 فى مركز طما التابع لمحافظة سوهاج، درس الصحافة بقسم الإعلام، كلية الآداب، جامعة سوهاج، دفعة 2012.
عضو نقابة الصحفيين منذ يونيو 2018، ويكتب فى الملفين الصحفي وشئون الأحزاب السياسية، فضًلا عن كتابات حُرة فى الفن والأدب.
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