محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
هنأ وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف برئاسة مدير عام منطقة الوعظ ببورسعيد الشيخ محمد الغرباوي نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها بمقر مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس.
وأكد الغرباوى- في بيان اليوم السبت- أن روح المحبة التي يتميز بها الشعب المصري ساهمت في التصدي لمحاولات بث الفتنة والوقيعة بين المصريين، موضحا أن مصر نسيج واحد بفضل تماسك شعبها وجيشها وشرطتها وهم جميعا يدا واحدة ضد الإرهاب.
حضر اللقاء الشيخ محمد أبو مندور - مدير الدعوة بمنطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، والقمص بولا سعد - وكيل مطرانية بورسعيد، والشيخ الدكتور محمد زرنبة - مدير التعليم النوعي بمنطقة بورسعيد الأزهرية، والقمص صامويل يوسف - سكرتير مطرانية بورسعيد، والشيخ محمد عفيفي - واعظ أول بمنطقة وعظ بورسعيد، والقس رويس بشاي - الكاهن بمطرانية بورسعيد، والقس يعقوب - الكاهن بمطرانية بورسعيد، والقس بسادا دانيال راعى كنيسة أبي سيفين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد "خريجي الأزهر" ببورسعيد يهنئ مطران الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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