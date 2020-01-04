بإجمالي 1412.. طفرة في أعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها (انفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافيك، سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي تم تشكيلها في يناير2017، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية 6 وزراء هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية.

وجاء في الانفوجرافيك، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، ‏أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 851 كنيسة، و 561 مبنى.

وأبرز الانفوجرافيك، ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء، والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى يناير 2020.

ورصد الانفوجرافيك، قرارات اللجنة بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى يناير 2020، حيث أصدرت اللجنة 13 قرارًا كان أولها في مايو 2018، وذلك بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

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وجاء في الانفوجرافيك، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تتولى دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط الآتية:

أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزماً بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.

وبشأن الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، فقد أبرز الانفوجرافيك، أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، وكذلك جاري تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها بمحافظة المنيا بعد إلحاق ضرر بها بتكلفة تقديرية 40.4 مليون جنيه.

وأخيراً بشأن ترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية، فقد جاء في الانفوجرافيك، أنه تم ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، كما بلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، وكذلك بلغت تكلفة ترميم دير "الأنبا بضابا" بنجع حمادي 4 ملايين جنيه، وجاري ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، فقد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، فضلاً عن تطوير موقع شجرة مريم وضمها لقطاع الآثار.