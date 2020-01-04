منع انتظار السيارات بمحيط الكنائس.. الجيزة تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس إستعدادًا لإحتفالات عيد الميلاد المجيد مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة والكنس والتجريد، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الانارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها.

كما وجه محافظ الجيزة، بحسب بيان، هيئة النظافة برفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الإحتفالات وبمحيط دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

كما طالب المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

وشدد المحافظ على حظر وضع أي صناديق للقمامة أو ترك تراكمات للمخلفات بجوار أكشاك الكهرباء الموجودة بالعديد من الشوارع والطرق، تجنباً لحدوث أي حرائق أو مشكلات تؤثر على سلامة المواطنين والمارة وحفاظاً على الممتلكات الخاصة والعامة.

وقال محافظ الجيزة، إنه سيتم تدعيم المحافظة بعدد من السيارت لشباب الخريجين لبيع السلع والمنتجات الغذائية موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز بتحديد أماكن لتلك السيارات بما لا تعوق الحركة المرورية ولأهميتها فى توفير فرص عمل للشباب إضافة إلى طرح السلع والمنتجات التموينية بأسعار جيدة.

كما أكد المحافظ أنه تم تنفيذ 730 قرارًا لإزالة التعديات على النيل من خلال مديرية الموارد المائية والري موجهاً بسرعة الإنتهاء من إزالة التعديات المستهدفة كما وجه المحافظ برفع نواتج أعمال التطهير للترع والمصارف مع المتابعة اليومية للطرق السياحية.

طالب راشد مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية وممثلي الكنائس برفع درجه الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بهم وعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق المخصصة لها والتعاون مع المحافظة في دعم المجهودات التى يتم تنفيذها لرفع كفاءة النظافة.

واطلع راشد خلال اللقاء على تقرير مديرية التضامن الاجتماعي والخاص بإستلام 19 ألف بطاقة تكافل وكرامة للمواطنين المستحقين، وذلك من وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الحالي فقط.

وأشار المحافظ أن مديربة الطب البيطري تمكنت من ضبط 130 طن ذبائح خارج المجازر الحكومية ولحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الأدمى موجهاً بتكثيف الحملات لضبط محلات الجزارة التي تقوم بالذبح خارج المجازر وخاصه البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية مع تكثيف الحملات بأحياء بولاق والوراق.

وتابع البيان: استكمال المتابعة الدورية لسوق برقاش والالتزام بتواجد الأطباء البيطريين والتأكد من كفاءة منظومة الكاميرات داخل السوق وحظر وجود أي مخالفات من قبل المتواجدين به تجاه الجمال.

ومن جانبة أكد وكيل وزارة الصحة، فى تقريره أنه لا يوجد ما يسمى بانفلونزا الخنازير وأن ذلك النوع من الإنفلونزا الموسمية الشائعة لا يتخطى كونه نزلات برد عادية حيث يتم ترصد فيروسات الإنفلونزا الموسمية الشائعة وأنواعها المختلفة.

وخلال اللقاء كرم المجلس التنفيذى للمحافظة اللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة لحصول الحي على المركز الثاني فى جائزة التميز الحكومي.