لخلافة هيكل.. تفاصيل اختيار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تستعد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لإجراء انتخابات جديدة على مقعد رئيس اللجنة، وذلك بعد استقالة أسامة هيكل رئيس اللجنة السابق من عضوية البرلمان عقب اختياره وزيرًا للإعلام بالتعديل الوزاري الأخير.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، سيتم إجراء انتخابات جديدة بهيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام، لاختيار رئيسًا جديدًا لها خلفا لهيكل.

وحال ترشح أحد من وكيلي اللجنة وأمين السر الحاليين بهيئة مكتب اللجنة، لمنصب رئيس اللجنة، سيتم إعلان فراغ منصبه وفتح الانتخابات على ذلك المنصب أيضا، سواء كان منصب الوكيل أو أمين السر.

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات تلك الانتخابات، من خلال مكتب المجلس الذي من حقه الدعوة لإجراء انتخابات اللجنة.

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وقال النائب تامر عبدالقادر عضو اللجنة، إن وكيل اللجنة النائب محمد شعبان، يتولى رئاستها حاليًا بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات على منصب الرئيس.

وأضاف "عبدالقادر" في تصريح صحفي، أن اللائحة الداخلية تنظم إجراء الانتخابات في تلك الحالة، مشيرًا إلى أنه من حق أي عضو باللجنة الترشح للمنصب.

وكشفت مصادر، أن أبرز الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات على منصب رئيس اللجنة، النائب نضال السعيد والنائب جلال عوارة.

واشارت المصادر الى وجود منافسة بينهما على المنصب، وسط مساعي من باقى النواب للتنسيق بينهما والتوافق على احدهما.

واضافت المصادر، أن هناك اتجاها آخر داخل اللجنة، وهو اختيار النائب يوسف القعيد، عضو اللجنة، ليتولى منصب الرئيس، خلفًا لهيكل، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، خاصة وأن الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي ليست كبيرة ولاتستدعى وجود خلافات داخل اللجنة.