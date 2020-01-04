بينهم هنيدي والسقا.. مصادر: هذه قائمة الفنانين المشاركين في انطلاقة قناة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشفت مصادر بالمنظومة الإعلامية لنادي الزمالك عن كواليس الحلقة الأولى الافتتاحية لقناة الزمالك التي من المقرر أن تنطلق يوم 11 يناير الحالي، وكذلك أبرز الإعلاميين المقرر ظهورهم بالقناة.

وقالت المصادر لمصراوي، إنه من المقرر أن يشارك في الحلقة السيناريست مدحت العدل والفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا والفنان هاني شاكر، مع احتمالية مشاركة الفنان محمد رمضان.

وتابعت المصادر، أنه من المقرر أن يقوم مدحت العدل وهاني شاكر بتقديم الحلقة الأولى الاحتفالية بالقناة، وتقديم كل ضيوف القناة المقرر مشاركتهم في هذه الحلقة.

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ولفتت المصادر إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيكون أول من يظهر بالقناة حيث يفتتحها ويعلن انطلاقها، ثم يظهر مجددًا في إحدى الفقرات حيث يتم استضافته.

وتنطلق قناة نادي الزمالك في الحادية عشرة مساء يوم السبت 11 يناير الجاري، وتتناول كل ما يتعلق بالنادي من أخبار وأحداث.

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