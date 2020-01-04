أخبار مصر | 15 يناير.. مزاد علني للسيارات المصادرة من الجمارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 يناير.. مزاد علني للسيارات المصادرة من الجمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفيما يلي ماركات السيارات المقرر بيعها في المزاد:
مرسيدس - BM W - نيسان - فورد - نيسان صني - فولفو - هوندا - تويوتا - بيجو - ميتسوبيشي - دودج - لينكولن - أودى - هامر – فولكس.
ويبلغ سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، 400 جنية، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، كما يمكن معاينة السيارات بساحة الجمارك بساحة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم المزاد.
ويتقدم الأفراد العاديين ببطاقة الرقم القومي، ويشترط أن تكون سارية، وفيما يخص التجار يتم تقديم البطاقة الضريبة شرط دخول المزاد، فيما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.
وعلى الراغبين في الاشتراك، في المزاد، شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو في أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفيما يخص سداد باقي المبلغ الـ70%، يتم ذلك خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، ويجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، وإذا خالف الراسي عليه المزاد عن المدة المحددة، يصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية، ويصبح العقد ملغيا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.
فيما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء ولكن لا ترد ثمن كراسة الشروط، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويمكن للمشترك في المزاد اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات خلال عملية المزاد.