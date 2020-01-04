أخبار مصر | 15 يناير.. مزاد علني للسيارات المصادرة من الجمارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 يناير.. مزاد علني للسيارات المصادرة من الجمارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتعقد جلسة المزاد، للسيارات المصادرة من الجمارك وواردة من الخارج، وتشمل موديلات وماركات متنوعة. وفيما يلي ماركات السيارات المقرر بيعها في المزاد: مرسيدس - BM W - نيسان - فورد - نيسان صني - فولفو - هوندا - تويوتا - بيجو - ميتسوبيشي - دودج - لينكولن - أودى - هامر – فولكس. ويبلغ سعر كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، 400 جنية، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، كما يمكن معاينة السيارات بساحة الجمارك بساحة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وتستمر حتى يوم المزاد. Advertisements ويتقدم الأفراد العاديين ببطاقة الرقم القومي، ويشترط أن تكون سارية، وفيما يخص التجار يتم تقديم البطاقة الضريبة شرط دخول المزاد، فيما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة. وعلى الراغبين في الاشتراك، في المزاد، شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بمبلغ 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو في أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

كما يتم استراد مبلغ التأمين في حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك، كما يتم خصم مبلغ التامين من سعر السيارة في حالة رسو المزاد على المشترك.

وعلى المشترك الذي رغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين قبل بدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع كل لوط على حدة، ويسدد من يرسو عليه المزاد 30% من ثمن السيارة المباعة بمجرد الانتهاء من المزاد، كما في حالة عدم السداد أو سحب المتزايد عطاؤه يصبح التامين المؤقت حقًا للجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع. وفيما يخص سداد باقي المبلغ الـ70%، يتم ذلك خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه، ويجوز منح مهلة إضافية للسداد مدتها 10 أيام بموافقة السلطة المختصة، وإذا خالف الراسي عليه المزاد عن المدة المحددة، يصبح المبالغ المدفوعة حقًا للجهة الإدارية، ويصبح العقد ملغيا دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.

وذلك إذا لم تمنحه السلطة مهلة إضافية أخرى للسداد بسعر الفائدة المضافة، وتأخير في الاستلام الإخطار خلال عشرين يومًا من تاريخه، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع. فيما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء ولكن لا ترد ثمن كراسة الشروط، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة، ويمكن للمشترك في المزاد اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات خلال عملية المزاد.

ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.

يعقد مزاد علني في الثانية عشر يوم الأربعاء 15 يناير، بقاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، لبيع 25 لوط سيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات، بمطار القاهرة الدولي.