أخبار مصر | برلماني: نواب ليبيا حفروا أسمائهم بالذهب لقطعهم العلاقات مع تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نواب ليبيا حفروا أسمائهم بالذهب لقطعهم العلاقات مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب سعداوي راغب ضيف، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن موافقة البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا يجسد مدى وطنية مُمثلين الشعب الليبي بالبرلمان.

وشمل التصويت الجماعي، خلال الجلسة التاريخية لنواب ليبيا، إغلاق السفارات بين البلدين، إثر تداعيات التدخل التركي العسكري.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن كل نائب من البرلمان الليبي، صوت لقطع العلاقات مع تركيا، حفر اسمه من ذهب بالتاريخ الليبي، ودخله من أوسع أبوابه، لأنه استهدف التصدي للغزو التركي على أرض ليبيا.