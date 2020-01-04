أخبار مصر | برلماني: نواب ليبيا حفروا أسمائهم بالذهب لقطعهم العلاقات مع تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: نواب ليبيا حفروا أسمائهم بالذهب لقطعهم العلاقات مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشمل التصويت الجماعي، خلال الجلسة التاريخية لنواب ليبيا، إغلاق السفارات بين البلدين، إثر تداعيات التدخل التركي العسكري.
وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن كل نائب من البرلمان الليبي، صوت لقطع العلاقات مع تركيا، حفر اسمه من ذهب بالتاريخ الليبي، ودخله من أوسع أبوابه، لأنه استهدف التصدي للغزو التركي على أرض ليبيا.
يذكر أن مصر، أدانت الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وأكدت الخارجية المصرية أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.