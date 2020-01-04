أخبار مصر | "الغد": ندعم السيسي في التعامل مع الملف الليبي ضد الهجمة التركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الغد": ندعم السيسي في التعامل مع الملف الليبي ضد الهجمة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب، اليوم السبت، على عدم مشروعية الاتفاق التركي مع السراج قائلا: "يخالف مقررات المؤتمر الوطني الليبي المُوقع عام ٢٠١٥ والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسي الليبي وليس بشخص فايز السراج كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده.

واستنكر موسى، قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض الرئيس التركي إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا استنادًا إلى مُذكرة التفاهم الباطلة والتي عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، وأكد على أن قرار البرلمان التركي بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم ١٩٧٠ لسنه ٢٠١١ ويحظر أيضًا توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنه العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي، مُشيرًا إلى أن القرار التركي يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ برفض أي تدخل أجنبي في ليبيا.

وأعلن موسى، دعم الحزب الكامل لرؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمة التركية للاعتداء على الأمن القومي العربي عمومًا والمصري على وجه الخصوص، ومحاولات الرئيس التركي تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص الأشقاء في ليبيا، كما أعلن مساندة الجيش الوطني الليبي وندعم بناؤه ونطالب المجتمع الدولي فك الحصار عن تسليحه ونطالب بضرورة نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك علي القوات المسلحة الليبية، وأعلن أيضًا رفض تحويل ليبيا إلي ساحة لتصفيه حسابات إقليمية.

وناشد موسى، القوى الدولية المعنية بضرورة اتخاذ قرارات تستهدف استقرار الوضع في ليبيا.