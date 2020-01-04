أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد العاصمة الإدراية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد العاصمة الإدراية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورافق رئيس الوزراء، كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع مبنى مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد انتهاء زيارته لمقر مجلس الوزراء الجديد.

واستمع رئيس الوزراء، إلى عرض عن المبنى الجديد الذي يقع على مساحة 25.87 فدانا، ويشمل مبنى رئيسيا، يضم قاعة تتسع لـ1000 عضو برلماني، ومكاتب تسع 3200 موظف ويبلغ متوسط مساحة الدور 16000م مسطح، كما يضم مبنى مجلس النواب عددا من الأجنحة لكبار المسئولين، فضلًا عن المتحف ومطعم كبار الزوار، وصالون النواب، والنائبات والبهو الرئيسي.



كما تفقد أيضا مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يقام على مساحة ١٥ ألف م2 مربع، والذي يضم مسجدا، بالإضافة إلى منطقة الخدمات وجراجات متعددة الطوابق تتسع لنحو ٤ آلاف سيارة، كما يوجد بالمركز المكتبة الإسلامية المركزية، وقاعات مناسبات.

