أخبار مصر | توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اللجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم 6 وزراء هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية.
وجاء في الإنفوجراف، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 851 كنيسة، و561 مبنى.
وأبرز الإنفوجرافيك، التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى يناير 2020.
وجاء في الإنفوجرافيك، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تتولى دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط الآتية: أن يكون الطلب مقدمًا من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائمًا في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزمًا بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.
وبشأن الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، أبرز الإنفوجرافيك أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، وكذلك جارٍ تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها بمحافظة المنيا بعد إلحاق ضرر بها بتكلفة تقديرية 40.4 مليون جنيه.
أما فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019، رصد الإنفوجراف، أنه خلال عام 2014، تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 7 كنائس في 5 مدن هي (العبور – الفيوم الجديدة – طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة – القاهرة الجديدة).
وفي عام 2015 تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 5 كنائس في 5 مدن هي (طيبة الجديدة – العاشر من رمضان – الشروق – العبور – 6 أكتوبر).
وفي عام 2016 تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 9 كنائس في 8 مدن هي (الصالحية الجديدة – 6 أكتوبر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – 15 مايو – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – بدر)، أما في عام 2018، تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 10 كنائس في 6 مدن هي (سوهاج الجديدة– قنا الجديدة– السادات– العاشر من رمضان– ناصر– العاصمة الإدارية الجديدة).
وأخيرًا بشأن ترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية، فقد جاء في الإنفوجرافيك، أنه تم ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، كما بلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، وكذلك بلغت تكلفة ترميم دير "الأنبا بضابا" بنجع حمادي 4 ملايين جنيه، وجارٍ ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، فقد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، فضلًا عن تطوير موقع شجرة مريم وضمها لقطاع الآثار.