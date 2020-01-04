أخبار مصر | مصر تقدم تعازيها للسودان في ضحايا حادث سقوط طائرة غرب دارفور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تقدم تعازيها للسودان في ضحايا حادث سقوط طائرة غرب دارفور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت جمهورية مصر العربية، عميق تعازيها لجمهورية السودان الشقيقة، في ضحايا حادثة سقوط طائرة عسكرية قرب مدينة "الجنينة" في غرب دارفور، مما أسفر عن وفاة عدد من المواطنين السودانيين من العسكريين والمدنيين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن مصر حكومة وشعبًا يقدمون تعازيهم لحكومة وشعب السودان الشقيق وأسر الضحايا، كما أعرب البيان عن وقوف مصر بجانب الأشقاء في السودان في هذا الحادث الأليم.