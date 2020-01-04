أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب بمراعاة مستوى الطالب بأسئلة الامتحانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب بمراعاة مستوى الطالب بأسئلة الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، صباح اليوم، لجان الامتحانات بكليات فرع الجامعة بمدينة نصر؛ بكليات الإعلام بنين، والدعوة الإسلامية، والتجارة، واللغات الترجمة.

وجاءت جولة نائب رئيس الجامعة؛ للاطمئنان على استقرار اللجان والتأكد من تيسير سبل الراحة للطلاب خلال تأديتهم الامتحان؛ حيث اطمأن على انتظام سير لجان الامتحان، والانضباط داخل الكليات.



ووجه "عامر" خلال جولته، بضرورة أن تكون أسئلة الامتحان من واقع المقررات التي تم شرحها من الكتب الدراسية، ومراعاة مستوى الطالب والوقت المناسب للإجابة.



وأكد نائب رئيس الجامعة في بيان له، لقاءه بعدد من الطلاب بعد الانتهاء من لجان الامتحان، وأجرى حوارًا معهم؛ وذلك للتعرف على أبرز مشكلاتهم ؛ وذلك بما يخدم الناحية التعليمية وتنمية مهاراتهم المختلفة، كما وعد بتذليل كل العقبات التي يواجهونها، وتيسير كل سُبل الراحة؛ لتمكينهم من التحصيل العلمي ومواكبة التطورات والوسائل العلمية الحديثة.