أخبار مصر | برلماني يطالب الدول العربية بمساندة البرلمان الليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الدول العربية بمساندة البرلمان الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على موافقة مجلس النواب الليبي بشأن مُخاطبة المنظمات الدولية لسحب الاعتراف من حكومة السراج إثر توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الرئيس التركي رجب طيب أرودغان وفايز السراج، قائلا: "قرار مُتوقع وحُر من مُمثلي الشعب الشقيق للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا".

وحول استجابة المجتمع الدولي لقرار سحب الثقة من حكومة السراج، أكد "الخولي"، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أنه في السنوات الأخيرة الماضية أصبح الاعتراف الدولي بشكل عام تجاه أي قضية لها ازدواجية واضحة وتامة في إعلان موقفها النهائي ويحكمها المصالح المشتركة، مُؤكدًا أن مصر وجميع الدول العربية، بالإضافة إلى الدول الداعمة والمساندة للشعب الليبي الشقيق على مستوى العالم والمناهضة للدول الراعية للإرهاب وعدم احترام سيادة الدول، سيكون لها موقف حازم وصارم بشأن دعم قرار البرلمان الليبي بسحب الثقة من حكومة السراج.

وكما أكد أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن إقرار مجلس النواب الليبي، مشروع قانون بشأن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، جاء بسند قانوني لأن تلك الاتفاقية الخبيثة لم تعرض على البرلمان الليبي، وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وغير قانونية.