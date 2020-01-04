أخبار مصر | "التعليم" تفتح باب الإعارات الخارجية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تفتح باب الإعارات الخارجية.. تعرف على الأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور شوقي عن بدء حركة الإعارات الخارجية للعام 2020/2021، وذلك من 1 يناير عام 2020 حتى 1 مارس لعام 2020، وأكدت إدارة الإعارات الخارجية أنه لم يتم قبول أي استمارات بعد هذا الموعد على أن يكون تقديم الأوراق المطلوبة من خلال الإدارة التعليمية.
وعلمت "الخليج 365" أن الأوراق المطلوبة هي صورة ضوئية طبق الأصل من الاوراق الآتية ( شهادات التخرج وإقرار استلام العمل أول مرة وصحيفة أحوال إلكترونية وورقية بالإضافة إلى آخر تقريرين وصورة طبق الأصل من قرار التعيين وصورة الرقم القومى وجواز سفر حديث).
وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضًا شهادة طبية خلو من الأمراض من مستشفى حكومي وإقرار الزوج بالموافقة على الإعارة على أن يتم تقديم الطلبات لقسم الإعارات بالإدارة التابع لها المتقدم ومعها رسم تقديم ٣٠ جنيها وملء استمارات الإعارة من المدرسة واعتمادها من الإدارة التابع لها.
وعلمت "الخليج 365" أن الأوراق المطلوبة هي صورة ضوئية طبق الأصل من الاوراق الآتية ( شهادات التخرج وإقرار استلام العمل أول مرة وصحيفة أحوال إلكترونية وورقية بالإضافة إلى آخر تقريرين وصورة طبق الأصل من قرار التعيين وصورة الرقم القومى وجواز سفر حديث).
وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضًا شهادة طبية خلو من الأمراض من مستشفى حكومي وإقرار الزوج بالموافقة على الإعارة على أن يتم تقديم الطلبات لقسم الإعارات بالإدارة التابع لها المتقدم ومعها رسم تقديم ٣٠ جنيها وملء استمارات الإعارة من المدرسة واعتمادها من الإدارة التابع لها.