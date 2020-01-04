أخبار مصر | "التعليم" تفتح باب الإعارات الخارجية.. تعرف على الأوراق المطلوبة

وعلمت "" أن الأوراق المطلوبة هي صورة ضوئية طبق الأصل من الاوراق الآتية ( شهادات التخرج وإقرار استلام العمل أول مرة وصحيفة أحوال إلكترونية وورقية بالإضافة إلى آخر تقريرين وصورة طبق الأصل من قرار التعيين وصورة الرقم القومى وجواز سفر حديث).

وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضًا شهادة طبية خلو من الأمراض من مستشفى حكومي وإقرار الزوج بالموافقة على الإعارة على أن يتم تقديم الطلبات لقسم الإعارات بالإدارة التابع لها المتقدم ومعها رسم تقديم ٣٠ جنيها وملء استمارات الإعارة من المدرسة واعتمادها من الإدارة التابع لها.

