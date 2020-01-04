أخبار مصر | الوزير يوقع عقد إنشاء «محطة متعددة الأغراض» بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير يوقع عقد إنشاء «محطة متعددة الأغراض» بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة الغرابلي للأعمال المتكاملة، وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات، وخلال التوقيع تابع الوزير بدء انطلاق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تفقد موقع المحطة على الأرصفه وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ.

وقال الوزير، إن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية، وذلك لأن أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، بالإضافة إلى أنه سيساهم في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء، كما سيساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، كما أن المحطة ستكون أحد الروفد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم انشائها خلف الميناء.

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وأشار إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ والإستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانى جديدة، مضيفا أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الإنتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والإفريقية والعالمية، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من المشروع في 24 شهر، وأن تكلفته تبلغ 5 مليار جنيه مصري.

كما قام الوزير خلال زيارته لميناء الإسكندرية بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق، البالغ تكلفته 407 ملايين جنيه، والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، المكون من أربعة أدوار «خمسة مستويات» بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.

وأكد الوزير على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط انشاؤها مستقبلًا.