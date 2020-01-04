أخبار مصر | مدبولي يتابع إجراءات الانتقال للعاصمة الإدراية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي يتابع إجراءات الانتقال للعاصمة الإدراية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية، ومنطقة الحديقة المركزية، وحي المال والأعمال، بالإضافة إلى منطقة الأبراج، إذ رافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد كبير من المسئولين.

وقدم اللواء شعبان ضاحي، المسئول عن مشروعات رئيس الهيئة الهندسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض لرئيس الوزراء خلال الجولة، يتضمن المخطط العام لمنطقة الوزارات وشركات المقاولات التي تتولى أعمال التنفيذ، كما يعرض نسبة الإنجاز التي تمت في الحي الحكومي، حيث تتراوح نسب التنفيذ ما بين 71% و88%، ومعدلات تنفيذ شركات المقاولات العاملة بالمشروع في الأعمال المسندة إليها.

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فيما تم عرض موقف ساحة الشعب، والنصب التذكاري، والمسرح الروماني، ومركز قصر الثقافة الإسلامي، والمدينة الرياضية، وحي المال والأعمال، بالإضافة إلى طرق الحي السكني بلغت نسب تنفيذها 100%، وكذلك طرق الحي الدبلوماسي.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى عرض عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2 بما يعادل 150 فدانًا، ويشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وأكد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وجودة تنفيذ الأعمال، إذ تتم حاليا الإجراءات الإدارية لانتقال الحكومة للعاصمة الجديدة، سواء باختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم، أو إجراءات تدريبهم، وكذا تأثيث الحي الحكومي، وخلافه.