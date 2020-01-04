أخبار مصر | برلمانية تطالب برفع «الأسماء التركية» من الشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تطالب برفع «الأسماء التركية» من الشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الشعب المصري وجميع الدول العربية بمقاطعة المنتجات التركية، مؤكدة على أنه يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من الشعوب العربية ضد الغطرسة التركية.

وقالت درويش، في بيان صحفي اليوم السبت: إن مقاطعة المنتجات التركية هي رسالة اعتراض واضحة موجهة من الشعب المصري للحكومة التركية.

كما طالبت برفع الأسماء التركية التي تُطلق على العديد من الشوارع المصرية، وهو أمر مرفوض من قبل الشعب، ويجب أن تكون هناك حملة لتغيير أسماء الشوارع التي يطلق عليها أسماء عثمانية.