أخبار مصر | "السكة الحديد" تطلق قناتها الرسمية على "اليوتيوب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تطلق قناتها الرسمية على "اليوتيوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إطلاق قناتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" لتكون مرآة تعكس السياسات والإنجازات والمجهودات الذي يبذلها العاملين من أجل تقديم خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أن القناة ستساهم في نشر الوعي بين جمهور الركاب ومعرفة اللوائح والقوانين التابعة للهيئة وكذلك الأفعال المحظورة والتي تعرض صاحبها للغرامات المالية المنصوص عليها.

وتتلقى الإدارة المركزية لشؤون الرئاسة كافة مطالبكم واستفساراتكم ومقترحاتكم وذلك الدراستها وتوفير الحلول المناسبة لها.