أخبار مصر | سقوط أمطار على أماكن مختلفة بالجيزة



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، حيث يتكون الصقيع ليلا في وسط سيناء وشمال الصعيد، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وقد يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد، فيما تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

المحافظة تشهد ارتفاعا نسبة الرياح، واستمرار انخفاض درجات الحرارة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

