أخبار مصر | هل تلف التابلت أثناء الامتحان يٌدخل الطالب الدور الثاني؟.. مصدر يرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تلف التابلت أثناء الامتحان يٌدخل الطالب الدور الثاني؟.. مصدر يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجتاح حالة من الجدل طلاب الصف الثاني والأول الثانوي بشأن إلزم الطالب بدور ثاني حال إتلاف التابلت أثناء الامتحانات، خاصة وأننا على وشك إجراء امتحانات الصفي الأول والثاني الثانوي في 11 يناير الجاري، حيث سيتم عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي ورقيًا خلال اختبارات يناير بينما يتم عقد الامتحانات للصف الثاني الثانوي على التابلت.
ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات إلى "الخليج 365": بأن لا إلزام بدور تاني إلا في حالة عدم الحصول على درجات النجاح فقط.
وقال في نهاية تصريحاته: "لا ضرر تمامًا من استخدام التكنولوجيا ونعمل على عدم تأثير ذلك على الطالب ويجب التركيز فقط على المذاكرة وحل الامتحان سواء ورقيا أو إلكترونيا وهذا هو أصل الهدف".
ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات إلى "الخليج 365": بأن لا إلزام بدور تاني إلا في حالة عدم الحصول على درجات النجاح فقط.
وأضاف، أن تعمد إتلاف الجهاز أو العبث به أثناء الامتحان يتم إثباته من خلال اللجنة الامتحانية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية مثل تعمد إتلاف أوراق الإجابة والامتحان.
وتابع المصدر: "إما إن تم إثبات عدم مسؤولية الطالب لا يتعرض لإلزامه بدور تاني ويوجد إجراءات في هذا الشأن لضمان حق الطالب".
وقال في نهاية تصريحاته: "لا ضرر تمامًا من استخدام التكنولوجيا ونعمل على عدم تأثير ذلك على الطالب ويجب التركيز فقط على المذاكرة وحل الامتحان سواء ورقيا أو إلكترونيا وهذا هو أصل الهدف".