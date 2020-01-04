أخبار مصر | هل تلف التابلت أثناء الامتحان يٌدخل الطالب الدور الثاني؟.. مصدر يرد

ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات إلى "الخليج 365": بأن لا إلزام بدور تاني إلا في حالة عدم الحصول على درجات النجاح فقط.

وأضاف، أن تعمد إتلاف الجهاز أو العبث به أثناء الامتحان يتم إثباته من خلال اللجنة الامتحانية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية مثل تعمد إتلاف أوراق الإجابة والامتحان.

وتابع المصدر: "إما إن تم إثبات عدم مسؤولية الطالب لا يتعرض لإلزامه بدور تاني ويوجد إجراءات في هذا الشأن لضمان حق الطالب".

وقال في نهاية تصريحاته: "لا ضرر تمامًا من استخدام التكنولوجيا ونعمل على عدم تأثير ذلك على الطالب ويجب التركيز فقط على المذاكرة وحل الامتحان سواء ورقيا أو إلكترونيا وهذا هو أصل الهدف".

