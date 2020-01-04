أخبار مصر | وزيرا السياحة والطيران يبحثان مشاكل المستثمرين بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا السياحة والطيران يبحثان مشاكل المستثمرين بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اجتماعا صباح اليوم مع وزير الطيران المدني، وجمعية مستثمري جنوب سيناء بشرم الشيخ، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث سبل تنمية السياحة في جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص من خلال إزالة المعوقات التي تواجه السياحة.



وأوضح الدكتور خالد العناني، أنه متواجد اليوم بشرم الشيخ لسماع جميع مشاكل ومقترحات المستثمرين بجنوب سيناء بهدف العمل على حلها للنهوض بالسياحة في مصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص.



واقترح محافظ جنوب سيناء إنشاء شركة سياحية في شرم الشيخ لخدمة السائح الذي يريد زيارة سانت كاترين بحيث تنشط شرم الشيخ الزيارة للمدينة التاريخية سانت كاترين وكذلك لابد من حل الإجراءات الورقية الطويلة لمن يرغب في التصوير بالمعالم السياحية والأثرية.



ومن جانبه، قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن الدولة والقيادة السياسية أصبحت عازمة على تنمية وتطوير السياحة مؤكدا أن المستثمرين طرحوا عددا من القضايا الشائكة على الدكتور خالد العناني ومنها كيفية القضاء على ظاهرة حرق الأسعار ومبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بحوالي 50 مليار جنيه وآلية تنفيذها في أسرع وقت وتنفيذ معايير السياحة الخضراء ومنع استخدام الاكياس البلاستيك في جنوب سيناء حفاظا على البيئة.



وأضاف د. عاطف أن الاجتماع تناول توفير خطوط الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ وكذلك توفير تسهيلات لإحلال وتجديد الفنادق ومشاكلهم مع الكهرباء والفوائد المفروضة.

Advertisements



ودعا، إلى إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف وضرورة تجهيز مطار سانت كاترين ليكون جاهز لاستقبال رحلات الطيران من دول العالم مع زيادة رحلات الطيران إلى مدينة مرسى علم حيث إنه لا يوجد سوى 3 رحلات طيران بين القاهرة ومرسى علم أسبوعيا.

وشدد على ضرورة علاج حرق الأسعار ولابد من تخفيض رسوم الجمارك على معدات وأجهزة التصوير للشركات الأجنبية التي ترغب في التصوير بالمعالم السياحية سواء أفلام أو مواد دعائية فيها لأنها مرتفعة جدا ولابد من إيجاد تعديل لمشكلة إقامة زائري سانت كاترين في دهب بدلا من سانت كاترين وكذلك تسهيل توفير التاكسي الطائر.



واقترح عبد اللطيف، ضرورة إنشاء مطار جديد في منطقة وادي سعال لخدمة دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يريد سماع مشاكل جميع المستثمرين وإنه تواصل مع طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي أكد له أنه مستعد لتوفير تمويل لقطاع السياحة يصل إلى 100 مليار جنيه أما فيما يتعلق بالطيران بين لندن وشرم أكد أنه يتم حاليا التواصل مع إنجلترا لتحديد احتياجات السوق هناك وعدد ما يأتي منه من سياحة حتى يتم تحديد عدد الرحلات.



وأشار العناني، إلى أنه سيدرس توفير تسهيلات للشركات الأجنبية التي ترغب في تصوير أعمال سينمائية دعائية بالمناطق السياحية.



ومن جانبه دعا أبو العينين إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية لأن كل دولة لها مقومات ونحن لدينا مقومات هائلة خاصة بالسياحة العلاجية لم نستغلها ولابد من وجود منظومة كبيرة لتنمية السياحة