أخبار مصر | مقترح برلماني بمد العمل لفترة مسائية بمكاتب البريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بمد العمل لفترة مسائية بمكاتب البريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضوة مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مد العمل بجميع مكاتب البريد في المحافظات إلى الـ7 مساء، تيسيرًا على الجمهور والعملاء.

وقالت النائبة في مقترحها، إن الازدحام والتكدس الذي تشهده مكاتب البريد في مختلف محافظات الجمهورية، وطوابير الانتظار والتي تصل إلى خارج المكتب، أصبح مشهدًا لا يمكن القبول به، لا سيما وأن هناك متعاملين مع المكاتب من عجائز وكبار في السن ومرضى، لا تسمح ظروفهم الصحية والمرضية البقاء طويلًا في مكاتب البريد لإنهاء مصالحهم.

وأشارت إلى أن خطط الحكومة عجزت عن إيجاد حلول لهذه المشكلة التي تؤرق المواطنين، كما أن سياسة التوسع في إنشاء مكاتب بريد جديدة والتوسع في المكاتب القائمة بالفعل، تصطدم أمام ضرورة وجود وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة، وبالتالي فإن الحل يمكن في إصدار قرار وزاري بموجبه يتم العمل في جميع مكاتب البريد إلى حتى الساعة 7 مساء.

وأوضحت، أن قرار مد العمل بمكاتب البريد إلى ساعات إضافة، لن يكون إجباريًا على الموظفين وإنما اختياريًا، وبمقابل مبالغ إضافة لهم، ولن يرهقهم، حيث سيتم بالتناوب بين الموظفين، ولصالح خدمة أخوانهم المواطنين والتيسير عليهم.