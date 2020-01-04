أخبار مصر | موجز أخبار 12 ساعة.. الأزهر يدين واقعة التحرش بفتاة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز أخبار 12 ساعة.. الأزهر يدين واقعة التحرش بفتاة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعرض "الخليج 365" موجز أخبار الـ 12 ساعة الماضية، والتي شهدت عددا من الأخبار المهمة، في مقدمتها إدانة الأزهر واقعة التحرش بفتاة المنصورة.



وفيما يلي أبرز الأخبار: