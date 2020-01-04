أخبار مصر | موجز أخبار 12 ساعة.. الأزهر يدين واقعة التحرش بفتاة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجز أخبار 12 ساعة.. الأزهر يدين واقعة التحرش بفتاة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستعرض "الخليج 365" موجز أخبار الـ 12 ساعة الماضية، والتي شهدت عددا من الأخبار المهمة، في مقدمتها إدانة الأزهر واقعة التحرش بفتاة المنصورة.
طلب إحاطة بشأن تلوث مياه بحيرة إدكو
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وفيما يلي أبرز الأخبار:
طلب إحاطة بشأن تلوث مياه بحيرة إدكو
"الحرية" يناقش تأهيل الشباب للمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية
إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة
برلماني: الأمن القومي المصري ممتد من المحيط للخليج
تصل إلى 45 دقيقة.. السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات
"أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت
غدا.. الجيزة توقع بروتوكولا لتطوير 13 منطقة عشوائية
"الازهر" يدين حادثة تحرش فتاة المنصورة: انتقد المركز العالمي للفتوي الالكترونية بالأزهر الشريف، من يبرر التحرش.