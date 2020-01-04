مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بلطجي يقتل شخصا بالمرج.. وسقوط طفلة من السادس بالسلام

الفرح تحول لجنازة".. أسرة قبطية تقطن بمنطقة الخصوص بالمرج، بدأت كعادة تلك الأيام استعدادتها لتجهيز المستلزمات اللازمة من شراء الملبس وغيرها، لم تدر تلك الأسرة أن يفقدوا عزيزهم "نشأت عزت"، 41 عامًا، وهو الأخ الأكبر لأشقائه الـ7، وأب لـ4 أطفال، وذلك بسبب "كوتشي" يبلغ ثمنه 100 جنيه.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"اغتصبها من 7 سنوات واعترف النهاردة".. ليلة قتل طفلة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة قتل طفلة بعد الاعتداء الجنسي عليها منذ 7 سنوات، بمركز أطفيح جنوب الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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المراقبة والمشدد 3 سنوات لمتهم باقتحام قسم مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة المتهم هشام عابدين، في جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" بالسجن المشدد 3 سنوات، وأمرت بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة. و لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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الدستورية العليا" تفسر نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بيانا صحفيا بشأن القرار الصادر في الطلب رقم 1 لسنة 41 قضائية "تفسير تشريعي" بجلستها المنعقدة صباح اليوم السبت. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سقوط طفلة من الطابق السادس بالسلام

سقطت فتاة من الطابق السادس بعقار سكني لمساكن أطلس في السلام. ولمزيد من التفاصيل اضعط هنا

النائب العام يُحيل عصابة «مصر للتأمين» إلى الجنايات

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين المتهم فيها ٥ متهمين إلى محكمة الجنايات لاستيلائهم على ٢.٥ مليون جنيه.

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