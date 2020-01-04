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مصر | حبس ٣ عاطلين ٤ أيام لحيازتهم موادا مخدرة بالشروق

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أمرت نيابة الشروق، بحبس 3 عاطلين؛ لحيازتهم موادا مخدرة قبل ترويجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين هم: هاني، وخالد، وحمادة، عاطلين، أقروا بحيازتهم لـ530 قطعة حشيش، و130 كيس استروكس بقصد الإتجار والكسب غير المشروع.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق، بترويج 3 عاطلين للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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