مصر | أمن الجيزة يكشف كواليس قتل فرد أمن بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف كواليس قتل فرد أمن بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة ملابسات قتل فرد أمن بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الحصي مأمور قسم شرطة إمبابة بورود بلاغا بحدوث مشاجرة بمنطقة الكيت كات دائرة القسم بين (فرد أمن بأحد المستشفيات، وزوج شقيقة زوجته يعمل فرد أمن بشركة) لمعاتبه الثاني للأول لقيامه بالتعدي على زوجته بالضرب لخلافات مالية بينهما، فأطلق خلالها الثاني عياراً من طبنجة كانت بحوزته تجاه الأول فأصابه بعيار أسفل العين وأودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته (السلاح الناري المستخدم عبارة عن طلقتان من ذات العيار) ، وبسؤال شاهدي رؤية أيدا ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.