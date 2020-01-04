مصر | ضبط صاحب مصنع بتهمة تشغيل الأطفال الأحداث بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع بتهمة تشغيل الأطفال الأحداث بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضباط إدارة رعاية الأحداث في القبض على المدعو" مصطفى.ص.م"، 39 عاما، صاحب مصنع حقائب حريمي الكائن شارع الكنيسة المرقصية ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية ومقيم إمبابة جيزة لاستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في العمل داخل مصنعه المشار إليه، وهو ما يخالف أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وباستهداف المصنع المشار إليه تمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبصحبته كل من "عمار.م.ن" 12 عاما ومقيم بولاق الدكرور جيزة، و"إسلام.ع.ع" 13 عاما ومقيم دائرة قسم شرطة المرج، و"أدهم.ن.ع " 15 عاما ومقيم دائرة قسم شرطة المقطم.



وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في العمل بالمصنع نظير التحصل منه على مبالغ مالية، وبمواجهة المتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال سالفي الذكر فى العمل بالمصنع.



واتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.