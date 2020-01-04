مصر | "اغتصبها من 7 سنوات واعترف النهاردة".. ليلة قتل طفلة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اغتصبها من 7 سنوات واعترف النهاردة".. ليلة قتل طفلة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة قتل طفلة بعد الاعتداء الجنسي عليها منذ 7 سنوات، بمركز أطفيح جنوب الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أطفيح من أحد الأشخاص "46 سنة" يتهم بائع خضروات "39 سنة" بالتسبب في وفاة طفلته التي جرى دفنها منذ 7 سنوات بعد العثور على جثتها بالشارع بدعوى أن دراجة نارية صدمتها.

وأضاف في بلاغه إنه فوجئ بحضور المتهم إلى منزله، وأخبره بأنه وراء وفاة طفلته التي كانت تبلغ من العمر 3 سنوات، وأنه قتلها في أثناء محاولته الاعتداء عليها جنسيا بمنطقة المقابر قائلا له: "كده ضميري ارتاح، يا ريت تسامحني".

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

