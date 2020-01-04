مصر | 4 أبريل.. نظر دعوى مطالبة "الدفاع الوطني" بالانعقاد لحل مشاكل الأقباط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أبريل.. نظر دعوى مطالبة "الدفاع الوطني" بالانعقاد لحل مشاكل الأقباط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب فيها بدعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد كل ثلاثة أشهر للتدخل السريع لحل أزمة أقباط المنيا لهيئة، لجلسة 4 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62458 لسنة 72 ق، رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أن قرية دمشاو بمحافظة المنيا شهدت أحداثا خطيرة وقعت على الأقباط ومنها التعدي عليهم من قبل متطرفين‪.‬



وأضافت الدعوى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد كببر من المتطرفين وتم حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وأشارت الدعوى إلى أنه طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014 تم إنشاء مجلس الدفاع الوطني ليتبع رئاسة الجمهورية، ويختص بسلامة البلاد‪.‬