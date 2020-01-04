مصر | المراقبة والمشدد 3 سنوات لمتهم باقتحام قسم مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المراقبة والمشدد 3 سنوات لمتهم باقتحام قسم مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة المتهم هشام عابدين، في جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" بالسجن المشدد 3 سنوات، وأمرت بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين وآخرين (تم الحكم عليهم)، عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.

