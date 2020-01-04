مصر | استمرار حبس مسئول محطة وقود 15 يوما بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس مسئول محطة وقود 15 يوما بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس مدير محطة وقود بمنطقة العمرانية بالجيزة، 15 يوم، لتجميعه كمية من الوقود، وبيعها في السوق السوداء، بسعر أعلى؛ لتحقيق للمكسب السريع.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه وردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، تفيد بتجميع المدير المسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة العمرانية، كميات كبيرة من المواد البترولية؛ تمهيدا لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضحت التحقيقات، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم ضبط المتهم وبمداهمة المحطة المشار إليها تم ضبط 2400 لتر بنزين، خلاف الرصيد الأصلي للمواد البترولية بالمحطة، المُثبت دفتريًا دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، في السوق السوداء، وقدرت قيمة المضبوطات بـ170375 جنيها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.