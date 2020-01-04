مصر | "الدستورية العليا" ترفض الطعن على المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدستورية العليا" ترفض الطعن على المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقررت المحكمة، رفض الطعن على نص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وقررت المحكمة، رفض الطعن على نص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وصرح بذلك المستشار بوليس فهمي، المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا.



قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، في جلستها المنعقدة صباح اليوم، في الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية" بأن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة دستوري.