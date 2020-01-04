مصر | ضبط عاطل لسرقته سيارة في باب الشعرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لسرقته سيارة في باب الشعرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في إلقاء القبض على عاطل لسرقته سيارة تاجر أحذية ومبلغ 1500 جنيه.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة باب الشعرية، بلاغًا من المدعو «محمد.ا.س»، 33 عاما، تاجر أحذية ومقيم في أبو كبيربمحافظة الشرقية، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم «ج. ر. ج 145»، ماركة «سوزوكي فان، موديل 2012م، بيضاء اللون حال توقفها بشارع الجيش، دائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالي 1500 جنيه، وجهاز DVD، و10 أكياس نعل أحذية بإجمالي عدد100 جوز، نعل أحذية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وتتبع خط سير هروب المتهم أمكن العثور على السيارة المستولي عليها بحارة المراكش.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «خالد. ف. س. ح»، 54 عاما، عاطل ومقيم 6 حارة إسماعيل أفندي ـ دائرة قسم شرطة الشرابية، والسابق اتهامه في عدد 54 قضية أخرهم 4542 لسنة 2019، باب الشعرية، «سرقة متنوعة».

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 11 جرام، وكمية من مفاتيح السيارات المصطنعة.

بمواجهة المتهم بالتهم الموجهه له أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب «المفتاح المصطنع» باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته، مضيفًا أن المخدرات التي كانت بحوزته بقصد الاتجار.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سور بين السيارج دائرة القسم، واضاف بقيامه بانفاق المبلغ المالي علي شراء المواد المخدرة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة والمضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 لسنة 2020 جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.