مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بالتظاهر في طلعت حرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بالتظاهر في طلعت حرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن نصر؛ لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالتظاهر في أحداث طلعت حرب، التي وقعت في 22 يناير 2015، لجلسة 1 فبراير؛ لسماع الشهود.

وعقدت الجلسة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر من دون تصريح، والتجمهر، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.