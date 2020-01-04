مصر | القبض على طالب لقتله مزارعا في الإسماعيلية

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ألقت قوات مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على طالب لقتله مزارعا بسلاح والده عن طريق الخطأ.



وتبلغ من مزارع بعثوره على جثة مزارع مقيم بدائرة المركز، ملقاة على الأرض بداخل مزرعة ملك أحد الأشخاص كائنة بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص تبين وجود سلاح ناري رفقة جثة المجني عليه عبارة عن بندقية آلية وخزينة بداخلها 15 طلقة نارية من ذات العيار، وبه إصابة بعيار ناري بالرأس.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب مقيم بذات الناحية.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بأن السلاح المضبوط خاص بوالده، وحال قيام الأخير بالتقاط بعض الصور بالسلاح انطلق منه عيارًا فأصاب المجني عليه بطريق الخطأ، وعقب ذلك قام المُبلغ بنقل جُثة المجني عليه للمزرعة محل العثور، وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته اعترف وقرر قيامه بالاشتراك مع والد الطالب بنقل جُثة المجني عليه للمزرعة المُشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

