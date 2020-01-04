مصر | أمن بني سويف ينجح في إنهاء نزاع بين عائلتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن بني سويف ينجح في إنهاء نزاع بين عائلتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الواسطي، إذ تم الصلح بحضور محافظ بني سويف، ومدير الأمن، وذلك بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات ورجال الدين.

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، كما تعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في دور حرص وزارة الداخلية على تنفيذ الثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.