مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على راغبي السفر

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نجحت مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، من القبض على شخصين لممارستهما نشاطا إجرميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء مبالغ مالية منهم.

وتبلغ للإدارة من 10 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، بقيام شخصين وهم مالك شركة سياحة بدون ترخيص، مقيم بالدقهلية وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد 8 قضايا ما بين "سرقة، ضرب، خيانة أمانة، تبديد"، ومالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا ومقيم بذات الناحية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 96،000 ستة وتسعون ألف جنيه، بزعم تدبير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأفريقية بموجب تأشيرات دخول تلك الدولة "مزورة"، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المـبالغ المالية المستـولى عليها من الشاكيين.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك شركة السياحة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك شركة إلحاق العمالة بالخارج.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

