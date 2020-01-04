مصر | النائب العام يُحيل عصابة «مصر للتأمين» إلى الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يُحيل عصابة «مصر للتأمين» إلى الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة قضية الاستيلاء على أموال شركة مصر للتأمين المتهم فيها ٥ متهمين إلى محكمة الجنايات لاستيلائهم على ٢.٥ مليون جنيه.

وجاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة وسط القاهرة، أن المتهم الأول كاتب ثالث بإدارة التأمين الإجباري على السيارات ومختص وظيفيًا باستلام شيكات الأحكام القضائية، وملفات القضايا والحوادث وأذون ومذكرات الصرف، واستلام الصادر والوارد وقيدهم بالسجلات المعدة لذلك.

والمتهم الثاني، كاتب ثالث بالإدارة المذكورة ومختص وظيفيا بأعمال الأرشيف والسكرتارية واستلام الشركات من إدارة الحسابات وتسليمها للأول، استوليا لأنفسهما وسهلوا للغير بغير حق الاستيلاء على أموال جهة عامة هي «شركة مصر للتأمين»، أن تحصلا لأنفسهما وسهلا للمتهمين الثالث والرابع بغير حق وبنية التملك مبلغ قدره «اثنان مليون وأربعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيهًا»، وكان ذلك بأن استغلا اختصاصتهما الوظيفية في إصدار شيكات المبالغ المذكورة عن دعاوي قضائية.

وسبق الصرف عنها لمستحقيها بطريق التزوير بأن ارتبطت بهذه الجناية جريمتي التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في أموالها بنصيب وتقليد أختامها وإستعمالهما إرتباطا لا قبل التجزنة، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان أنف البيان وبصفتهما المذكورة قاما بأنفسهما واشتراكا بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهمان الثالث والرابع وأخر مجهول في تزوير محررات.

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شركة مصر للتأمين هي ثلاثة وعشرون مذكرة صرف واثنان وخمسون إذن صرف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمين الثاني والثالث والرابع بأنفسهم وبواسطة مجهول بإصطناع مذكرات صرف على غرار الصحيحة بأن أضافوا إليها بيانات المستفيدين الغير مستحقين وزيلوها بتوقیعات نسبت زورا للمختصين بإصدارها ومهروها بأختام مقلدة نسبت زورا إلى موظفي إدارة المراجعة بشركة مصر للتأمين وقدموها للأول الذي استعمالها مع علمه بتزويرها في إصدار أذون صرف بواسطة جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات بأن أفرغ البيانات الغير صحيحة الثابتة بمذكرات الصرف المزورة بهم وطبعهم، فقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بالإشتراك مع مجهول في تزيلهم بتوقيعات نسبت زورا إلى المختصين بإصدراهم ومهرها بذات الأختام المقلدة أنفة البيان والتي بموجبها تمكنا الأول والثاني من إصدار الشيكات موضوعها وصرفها بواسطة الثالث والرابع متقسمين حصيلتها فيما بينهم.