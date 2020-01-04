شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الشرقية تنفرد بإصدار أول خريطة إرشادية إلكترونية للتراث الحضاري على أرضها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إصدار أول خريطة إرشادية إلكترونية للتراث الحضاري، والتي تضم معالم المحافظة الأثرية، وذلك على الموقع الإلكتروني لمحافظة الشرقية، لتمثل نافذة إلكترونية جديدة للتعريف بما تمتلكه المحافظة من تراث مادي ولا مادي، وما تضمه من مواقع أثرية ومبانٍ ذات طراز معماري وبما تشتهر به من حرف يدوية وفنون شعبية، بالإضافة إلى التعريف بمسار رحلة العائلة المقدسة.

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وأكد المحافظ أن تراث الشعوب يُعد المكون الأساسي لشخصية الإنسان فى علاقته بالمكان الذي يقطن به، لذلك فإن حماية التراث والحفاظ عليه من أجل الأجيال القادمة يمثل تحدياً حقيقياً، خاصة فى ظل الحداثة والتطور العمراني الذي شهده العالم فى الآونة الأخيرة، لذا تم إطلاق نافذة جديدة لخريطة التراث الحضاري وللمعالم الأثرية لمحافظة الشرقية، لتصبح حلقة وصل بين المواطن والمحافظة للتعرف على خريطتها التراثية ومعالمها الأثرية ووضعها على الخريطة السياحية، حيث تضم المحافظة أكثر من 115 موقعاً أثرياً من آثار فرعونية وإسلامية وقبطية، من أهمها مناطق صان الحجر، وتل بسطا، وجامع محمد على، ومسجد سادات قريش، وكنيسة كفر الملاك ميخائيل بقرية كفر الدير بمركز منيا القمح.

على الجانب الثاني، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مدير إدارة التراث الحضاري بالديوان العام، أنه حرصاً من المحافظة على الحفاظ على الهوية المصرية وتعريف الأجيال القادمة بما تمتلكه المحافظة من معالم أثرية، تم إطلاق أول خريطة إرشادية إلكترونية للتراث الحضاري لمحافظة الشرقية على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

وأشارت إلى أنه عند تصفُّح النافذة، سيتم عرض مجموعة من الخرائط كالخريطة التراثية ورحلة العائلة المقدسة والحرف اليدوية والأنشطة والفعاليات، وبالضغط على كل واحدة منها يمكن التعرف على المواقع الأثرية والحرف اليدوية والمباني ذات الطراز المعماري والفنون الشعبية بكل مركز ومدينة، وإتاحة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بكل جزء منها.