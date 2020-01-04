شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، جولاته التفقدية اليومية لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019- 2020.

وتفقد رئيس الجامعة لجان امتحانات الفرقة الثالثة «انتظام» بكلية التجارة، وحرص على الاطمئنان من الطلاب على مدي سهولة الأسئلة، ومطابقتها المنهج الدراسي، وملاءمتها للوقت المحدد للإجابة، مؤكدًا ضرورة تواجد أساتذة مادة الامتحان داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وطالب أعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل اللجان بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لتيسير أعمال الامتحانات للطلاب، مع الالتزام بجميع التعليمات والضوابط المحددة لضبط اللجان الامتحانية.

وأوضح الدكتور هلال عفيفي، عميد كلية التجارة، أن الامتحانات بدأت أعمالها بالكلية، 21 ديسمبر 2019، وتُختتم في 23 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان 3698 طالبًا وطالبة، في مادتي التأمين ودراسات الجدوى، بعدد 132 لجنة امتحانية بالكلية، وتم حصر حالات الغياب والتعامل بكل حزم مع حالات الشغب والغش لضمان الهدوء والالتزام داخل اللجان.

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة