شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء أبوغزالة: الارهاب آفة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، إن الإرهاب آفة خطيرة انتشرت بشكل كبير في المجتمعات مما جعلها خطراً يهدد حاضر ومستقبل الشعوب في مختلف أرجاء العالم، وبات تهديداً صريحاً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وقد ظهر هذا جلياً في الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية على مدى السنوات الأخيرة، ومن هنا كانت القناعة العربية بأهمية التصدي الجاد الحازم للمنظمات الإرهابية وفكرها المتطرف، جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعلاقتها بدحر الإرهاب، اليوم، بمقر الجامعة العربية.

وأضافت «أبوغزالة» أن جامعة الدول العربية آمنت على أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف عبر إيجاد منظومة مشتركة مهمتها القضاء على الإرهاب وتصفيته من جذوره، ومنذ عدة سنوات قليلة عام 2016 قامت الجامعة بإطلاق مبادرة عبر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وهي «الحملة العربية الشبابية (لا للعنف لا للتطرف لا للإرهاب) للتصدي لآفة العنف والغلو والتطرف في أوساط الشباب العربي ولنبعث برسالة قوية لصناع القرار وللشباب أنفسهم وللعالم أن الشباب العربي بطبيعتـــه محب للسلام.

وشددت على ضرورة نشر الوعي بين الشباب العربي بأهمية التصدي بمسؤولية للأفكار المتطرفة التي يروج لها جماعات الغلو والتطرف، وإيجاد أساليب مبتكرة لتعزيز مشاركة كافة قطاعات الدول العربية المعنية وآليات العمل العربي المشترك للوقوف ضد موجات الغلو والتطرف والعنف، لافتة إلى دور وزراء الشباب والرياضة العرب ليكرس جهوده لتكون قضايا الشباب في صلب كافة عمليات الإصلاح والتغيير والتقدم، والعمل على الربط الوثيق بين الشباب وجهود التنمية الشاملة، موضحة أن الرياضة بوصفها جزءا لا يتجزأ من التربية العامة ومن أهم أدوات تربية النشء وإعداد المواطن الصالح الذي يتمتع بصحة بدنية ونفسية واجتماعية جيدة وبحياة مستقرة.