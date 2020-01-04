شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: وقف التسجيل على بوابة الوظائف الإلكترونية 15 يناير لمراجعة المستندات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بوزارة التربية والتعليم إيقاف التسجيل بها مؤقتًا، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020.

وقالت البوابة الإلكترونية للتوظيف إنه ستتم إعادة فتح التسجيل على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم قريبًا، فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التي تم تقديمها حتى الآن، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة جميع البيانات والمستندات لجميع المتقدمين خلال الشهر الحالي.

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وأكدت البوابة الإلكترونية أنه حرصًا على مصلحة المتقدمين، تبدأ مرحلة الاختبار النفسي بعد الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات، والتأكد من ملاءمة المؤهل الدراسي للرغبات الوظيفية، وذلك لأن الاختبار النفسي هو متطلب أساسي للتعيين. ويُقسم الاختبار النفسي إلى عدة دفعات لاستقبال أعداد المتقدمين واستيعابهم، لذلك على المتقدمين الانتظار ومتابعة حسابهم الخاص على البوابة وبريدهم الإلكتروني لحين إرسال تحديد موعد ومكان الاختبار.

على صعيد آخر، انطلقت، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة لصفوف النقل للعام الدراسي 2019- 2020، حيث أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي، البالغ عددهم (224273) طالبًا على مستوى المحافظة، أول امتحاناتهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، كما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، البالغ عددهم (219674) طالبًا امتحانهم في مادة اللغة العربية.

وأكد خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من حيث تجهيز اللجان والكنترولات وتشكيل غرفة عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة العملية الامتحانية أولًا بأول، كما تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بجميع التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات بما يضمن توفير جو امتحاني ملائم ومريح للطلاب.