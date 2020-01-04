شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «العناني» مع جمعية مستثمري جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا، السبت، مع جمعية مستثمري جنوب سيناء بشرم الشيخ، ووزير الطيران المدني، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل تنمية السياحة في جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص من خلال إزالة المعوقات التي تواجه السياحة.

وأوضح العناني أنه متواجد، اليوم، بشرم الشيخ لسماع جميع مشاكل ومقترحات المستثمرين بجنوب سيناء بهدف العمل على حلها للنهوض بالسياحة في مصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص.

واقترح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإنشاء شركة سياحية في شرم الشيخ لخدمة السائح الذي يريد زيارة سانت كاترين بحيث تنشط شرم الشيخ الزيارة للمدينة التاريخية سانت كاترين وكذلك لابد من حل الإجراءات الورقية الطويلة لمن يرغب في التصوير بالمعالم السياحية والأثرية.

ومن جانبه، قال عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن الدولة والقيادة السياسية أصبحت عازمة على تنمية وتطوير السياحة، مؤكدا أن المستثمرين طرحوا عددا من القضايا الشائكة على الدكتور خالد العناني ومنها كيفية القضاء على ظاهرة حرق الأسعار ومبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بحوالي 50 مليار جنيه وآلية تنفيذها في أسرع وقت وتنفيذ معايير السياحة الخضراء ومنع استخدام الاكياس البلاستيك في جنوب سيناء حفاظا على البيئة.

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وأضاف عبداللطيف أن الاجتماع تناول توفير خطوط الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ، وكذلك توفير تسهيلات لإحلال وتجديد الفنادق ومشاكلهم مع الكهرباء والفوائد المفروضة، داعيا إلى إنشاء شركة طيران منخفضة التكاليف وضرورة تجهيز مطار سانت كاترين ليكون جاهز لاستقبال رحلات الطيران من دول العالم مع زيادة رحلات الطيران إلى مدينة مرسى علم، حيث أنه لا يوجد سوى 3 رحلات طيران بين القاهرة ومرسى علم أسبوعيا.

وشدد على ضرورة علاج حرق الأسعار ولابد من تخفيض رسوم الجمارك على معدات واجهزة التصويرللشركات الأجنبية التي ترغب في التصوير بالمعالم السياحية سواء أفلام أومواد دعائية فيها لأنها مرتفعة جدا ولابد من إيجاد تعديل لمشكلة إقامة زائري سانت كاترين في دهب بدلا من سانت كاترين وكذلك تسهيل توفير التاكسي الطائر، مقترحا ضرورة إنشاء مطار جديد في منطقة وادي سعال لخدمة دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.

بدوره، قال الدكتور خالد العناني أنه يريد سماع مشاكل جميع المستثمرين، وإنه تواصل مع طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي أكد له أنه مستعد لتوفير تمويل لقطاع السياحة يصل إلى 100 مليار جنيه، أما فيما يتعلق بالطيران بين لندن وشرم أكد أنه يتم حاليا التواصل مع انجلترا لتحديد احتياجات السوق هناك وعدد ما يأتي منه من سياحة حتى يتم تحديد عدد الرحلات.

وأشار العناني إلى أنه سيدرس توفير تسهيلات للشركات الاجنبية التي ترغب في تصوير أعمال سينمائية دعائية بالمناطق السياحية.

ومن جانبه، دعا محمد أبوالعينين إلى ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية لأن كل دولة لها مقومات ونحن لدينا مقومات هائلة خاصة بالسياحة العلاجية لم نستغلها ولابد من وجود منظومة كبيرة لتنمية السياحة.