شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخماد حريق بمركب سياحي في أسوان.. زيارة مجانية إلى مقبرة توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب في حجرة المحركات الموجودة بالجزء الخلفي لمركب سياحي (جراند سان) الذى كان يسير أمام معبد كوم أمبو أثناء رحلته النيلية من أسوان إلى الأقصر، وذلك دون وقوع أى تلفيات أو إصابات بشرية، حيث تمكنت القوات من إخلاء المركب فور نشوب الحريق.

وأرسل عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع المنشآت السياحية، لجنة من مكتب وزارة السياحة والآثار بأسوان لمتابعة الموقف، والتي أفادت بأنه تم نقل المصريين والسائحين والسائحات على متن باخرة أخرى لتناول وجبة الإفطار، ثم عادوا مرة أخرى للمركب (جراند سان) لاستكمال رحلتهم إلى الأقصر.

كما تم التنسيق مع الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء زيارتهم للأماكن الأثرية وإهدائهم زيارة مجانية إلى مقبرة توت عنخ آمون بالبر الغربي بالأقصر.