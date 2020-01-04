شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 251 ألف رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتى انطلقت السبت، حيث تم تحصين 251 ألفا و245 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، مؤكدا أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين واستجابتهم للحملة، حيث تم تحصين 251 ألفا و245 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.