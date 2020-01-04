رسالة خطية من الرئيس السيسى لرئيس الكونغو برازافيل سلمها نائب وزير الخارجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة خطية إلى دنيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا، قام بتسليمها السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية. Advertisements وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن الرئيس ساسو نجيسو أعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به السيسى فى تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما أكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا على الاضطلاع بالدور الرئيسى فى منع التصعيد الحالى فى ليبيا باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هى أول من ستعانى من تداعيات الأزمة.

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