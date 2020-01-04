شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صندوق تحيا مصر يسلم 50 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلّم صندوق تحيا مصر صباح اليوم السبت، 50 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا تجهيزات الزواج ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "دكان الفرحة"، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعدد من قيادات المحافظة، حيث أكد تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إن الهدف من مبادرة "دكان الفرحة " يأتى حفاظا على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التى تستدين لتجهيز بناتهن.

ولفت عبد الفتاح، إلى أن تجهيز الفتيات إحدى حملات المبادرة التى أطلقها الصندوق فى شهر أبريل الماضى لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز 500 فتاة ضمن المرحلة الاولى من تنفيذ المبادرة، موضحًا أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على الطلاب ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت فى جامعات الاسكندرية والمنيا وجنوب الوادى والاسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى عدد من المعارض فى الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والاقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الاولى بالرعاية فضلا عن تسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، حيث تتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواة ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهرى وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوى الاحتياجات بالأسرة سن الفتاة وعدد أفراد الاسرة.

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من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن الشراكة مع صندوق تحيا مصر تشمل مختلف مجالات الرعاية للأسر فى القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة وتمتد لبرامج الدعم الاجتماعى والرعاية الصحية والتنمية العمرانية فضلا عن تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا لافتا الى أنه خلال الفترة الماضية تم تنظيم معرضا لمبادرة دكان الفرحة تضمن 17 ألف قطعة ملابس جديدة تم توزيعها على الطلاب المعد لهم دراسة حالة اجتماعية من قبل إدارة رعاية الطلاب بالجامعة فضلا عن تطوير ورفع كفاءة 475 منزلا فى 13 قرية بالمحافظة

وأوضح القاضى أن المحافظة من أوائل المحافظات التى تم تنفيذ مبادرة نور حياة بها للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، كما أولى الصندوق اهتمامه بالمرأة المعيلة بالمحافظة من خلال برنامج مستورة الذى يوفر مشروعات متناهية الصغر لكل امرأة تعيل اسرتها من خلال فروع بنك ناصر المنتشرة بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن محور عمل الدعم الاجتماعى فى صندوق تحيا مصر يتضمن عددا من المشروعات بجانب "دكان الفرحة" هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومنها مبادرة بالهنا والشفا ومشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر فى القرى والنجوع، والتى استفاد منها أكثر من 5.5 ملايين مواطن حتى الآن، كما يشتمل محور الدعم الاجتماعى أيضا مبادرة سجون بلا غارمين والتى نجحت فى فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن، فضلا عن برنامج حماية أطفال بلا مأوى والذى نجح فى حماية 23 ألف طفل حتى الآن سواء بإعادة دمجهم فى أسرهم مرة أخرى أو بتسكينهم فى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن والتى طورها الصندوق لتوفير ظروف معيشية كريمة لهؤلاء الأطفال.